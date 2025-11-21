Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

"Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Chalco, Méx.-El sexto regidor de Chalco, , quien había sido reportado como desaparecido desde el 20 de noviembre, fue detenido durante las primeras horas de este viernes, confirmó la la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La institución informó que Castillo Grimaldo, identificado también como Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” o “Jimy”, fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión como parte de la segunda fase de la

De acuerdo a las autoridades, era considerado objetivo prioritario por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas a la extracción, distribución y comercialización ilícita de agua en la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, el regidor también es investigado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

Tras su detención, el regidor fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La captura ocurre luego de que el edil fuera reportado como no localizado desde el 20 de noviembre. Ese día, según la ficha de búsqueda emitida fue visto por última vez en Tlalmanalco, vestido con tenis negros, pantalón de mezclilla azul y playera negra.

La noticia de su desaparición generó una protesta de simpatizantes afuera del Centro de Mando de Chalco, quienes exigían su localización con vida.

El nombre de Castillo Grimaldo había cobrado notoriedad meses atrás, cuando en agosto sufrió un atentado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, del cual resultó ileso. Ese día, dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon cuando circulaba en su vehículo Mazda en la carretera Chalco–Cuautzingo. Ambos agresores fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

