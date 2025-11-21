Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Chalco, Méx.- El sexto regidor de , Christian Jesús Castillo Grimaldo, fue reportado como desaparecido luego de que el 20 de noviembre fuera visto por última vez en el municipio de Tlalmanalco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha de búsqueda en la que se detalla que al momento de su desaparición vestía tenis deportivos negros, pantalón de mezclilla azul y playera negra de manga corta.

Desde la mañana de este viernes, un grupo de simpatizantes se manifestó afuera del Centro de Mando de Chalco para exigir a las autoridades su búsqueda inmediata y aparición con vida.

Lee también

La desaparición del edil ocurre después de que Castillo Grimaldo, adherido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuera víctima de un atentado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, del cual salió ileso, en el mes de agosto.

De acuerdo con los reportes oficiales, el regidor acudió la mañana del ataque a un gimnasio de la zona y, al retirarse, fue agredido a tiros mientras circulaba en un vehículo Mazda sobre la carretera Chalco–Cuautzingo. Los disparos fueron realizados desde una motocicleta tripulada por dos sujetos, quienes huyeron tras la agresión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que patrullaban en las inmediaciones observaron el ataque y persiguieron a los agresores hasta lograr su detención. Los dos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ixtapaluca, donde se inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Lee también

Antes de ser regidor, Castillo Grimaldo se desempeñó como dirigente regional del Sindicato 22 de Octubre, se separó de ese grupo para dedicarse a tiempo completo a su labor como integrante del Cabildo de Chalco.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]