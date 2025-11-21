Chalco, Méx.- El sexto regidor de Chalco, Christian Jesús Castillo Grimaldo, fue reportado como desaparecido luego de que el 20 de noviembre fuera visto por última vez en el municipio de Tlalmanalco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha de búsqueda en la que se detalla que al momento de su desaparición vestía tenis deportivos negros, pantalón de mezclilla azul y playera negra de manga corta.

Desde la mañana de este viernes, un grupo de simpatizantes se manifestó afuera del Centro de Mando de Chalco para exigir a las autoridades su búsqueda inmediata y aparición con vida.

La desaparición del edil ocurre después de que Castillo Grimaldo, adherido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuera víctima de un atentado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, del cual salió ileso, en el mes de agosto.

De acuerdo con los reportes oficiales, el regidor acudió la mañana del ataque a un gimnasio de la zona y, al retirarse, fue agredido a tiros mientras circulaba en un vehículo Mazda sobre la carretera Chalco–Cuautzingo. Los disparos fueron realizados desde una motocicleta tripulada por dos sujetos, quienes huyeron tras la agresión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que patrullaban en las inmediaciones observaron el ataque y persiguieron a los agresores hasta lograr su detención. Los dos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ixtapaluca, donde se inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Antes de ser regidor, Castillo Grimaldo se desempeñó como dirigente regional del Sindicato 22 de Octubre, se separó de ese grupo para dedicarse a tiempo completo a su labor como integrante del Cabildo de Chalco.