Culiacán, Sin. La Fiscalía General del Estado emitió las fichas de búsqueda de Herminia Guadalupe Rivera Rendón de 53 años de edad y Teresa de Jesús Morales Ontiveros de 38 años de edad, las dos mujeres que fueron privadas de su libertad en un estacionamiento de un centro comercial de Mazatlán, donde quedó una menor abandonada.

Bajo el Protocolo Alba, se describe que el pasado miércoles 19 de noviembre, fueron vistas por última vez en la colonia Palos Prietos del puerto, por lo que se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que se pide a la población su ayuda para localizarlas.

Herminia Guadalupe, es una mujer de 53 años de edad, de complexión robusta, con una estatura de un metro 53 centímetros, cabello largo, lacio de color café claro, tez clara, esta viste una blusa con rayas color negras y short del mismo color.

A Teresa de Jesús, de 38 años, se le describe como una mujer con una estatura de un metro 63 centímetros, complexión mediana, cabello largo y lacio de color negro, tez morena clara, cejas pobladas, boca mediana, viste pantalón azul marino y body color blanco.

Sobre la menor de edad de ocho años que las acompañaba y fue abandonada, en el estacionamiento de una plaza comercial, donde estas fueron privadas de su libertad por personas armadas, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez dijo que la niña, está bajo resguardo del sistema de Desarrollo Integral de la Familia.

Señaló que por cuestiones de seguridad no se puede proporcionar mayores datos de la menor de edad, la cual se encuentra bien de salud, pero bajo resguardo, en tanto que la Fiscalía General del Estado no concluya las investigaciones del caso.

Dio a conocer que familiares de la menor de edad ya tuvieron contacto con las diversas autoridades para gestionar su entrega, pero por protocolo, esta sigue bajo resguardo, con atención médica y psicológica.

La alcaldesa externó que una vez que se tuvo conocimiento de que dos mujeres habían sido privadas de su libertad y que había quedado en abandono una niña de ocho años, se activaron los protocolos de seguridad, tanto para iniciar su búsqueda, como brindar protección a la menor de edad.

