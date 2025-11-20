Culiacán, Sin.- La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez dijo que la niña de ocho años que acompañaba a dos mujeres que fueron privadas de su libertad por personas armadas, la cual fue dejada abandonada, está bajo resguardo del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Señaló que por cuestiones de seguridad no se puede proporcionar mayores datos de la menor de edad, la cual se encuentra bien de salud, pero bajo resguardo, en tanto que la Fiscalía General del Estado no concluya las investigaciones del caso.

Dio a conocer que familiares de la menor de edad ya tuvieron contacto con las diversas autoridades para gestionar su entrega, pero por protocolo, esta sigue bajo resguardo, con atención médica y psicológica.

La alcaldesa externó que una vez que se tuvo conocimiento de que dos mujeres habían sido privadas de su libertad y que había quedado en abandono una niña de ocho años, se activaron los protocolos de seguridad, tanto para iniciar su búsqueda, como brindar protección a la menor de edad.

En la ciudad de Mazatlán las autoridades de seguridad y las fuerzas federales continúan con un operativo de búsqueda de dos mujeres que fueron privadas de su libertad por personas armadas en el estacionamiento de un centro comercial, en donde fue abandonada una menor de edad que las acompañaba.

Testigos de los hechos reportaron a las líneas de emergencia que en el estacionamiento de un supermercado de la colonia Palos Prietos, dos mujeres habían sido subidas por la fuerza a un vehículo por personas armadas.

Los elementos de la Policía Municipal de Mazatlán que fueron los primeros respondientes encontraron a una menor de edad en crisis, por lo que se tuvo que solicitar el auxilio del personal del Sistema Integral de la Familia para colocarlas en resguardo.

Con los datos que aportaron los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad se inició la búsqueda de las mujeres y del grupo delictivo que se las llevó, sin que se conozca aun la identidad de las víctimas.

