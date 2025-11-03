Una mujer acusada de abandonar a su hija dentro de un coche, fue detenida por policías capitalinos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón; al parecer, la madre estaba alcoholizada.

Una vecina de la colonia Tetelpan fue quien pidió ayuda por la niña que se encontraba encerrada dentro de un auto estacionado en la avenida Desierto de los Leones y la Calle 8.

Cuando los policías llegaron al lugar dieron cuenta de la niña que lloraba dentro del automóvil, por lo que lo abrieron y la rescataron.

Instantes después, paramédicos de Protección Civil revisaron a la pequeña, quien a decir de los rescatistas, presentaba síndrome de abandono, por lo que no ameritaba traslado a un hospital.

Rescatan a niña abandonada dentro de un auto en Álvaro Obregón (03/11/2025). Foto: Especial

La madre de la menor fue localizada momentos después, estaba en compañía de un hombre, ambos al parecer alcoholizados.

La mujer de 24 años fue detenida y presentada ante un agente del Ministerio Público.

Mientras que la niña fue resguardada por las autoridades ministeriales.

La SSC informó que tras un cruce de información se supo que la detenida cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.



aov