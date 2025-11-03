La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, envió una solicitud al secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de Mexico, Héctor Ulises García, para revertir el aumento de 1.50 pesos de la tarifa para el transporte público concesionado que ya está en vigor, a la vez que invierta 100 mil millones de pesos para que ya no sea necesario el incremento.

Asimismo, anunció la promoción de amparos para la gente que quiera interponerlos ante el aumento de la tarifa de microbuses, vagonetas y combis que, a partir del sábado pasado, van de los 7.50 a los nueve pesos.

"El gobierno tiene que invertir 100 mil millones de pesos, que es el déficit de inversión en transporte público de la Ciudad de México y que está impactando directamente la crisis en la operación, en el mantenimiento y en la expansión tecnológica de las unidades. Y hay que también, sin lugar a dudas, ponerle freno al aumento de la tarifa. Es inaceptable", dijo.

Explicó que este recurso tiene que provenir de la reactivación del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, "dos fondos que fueron desaparecidos por Morena desde el obradorato".

Enfatizó que, con este fondo, en su momento llegaron a operar hasta 30 mil millones de pesos, de donde se invertía directamente en el mantenimiento del transporte público de la Ciudad de México.

"El Fondo de Capitalidad, de hecho, como su nombre lo implica, al ser nosotros ciudad capital y al tener directamente un impacto sobre casi el 30% del PIB del país, al administrar 30 millones de viajes metropolitanos, la Federación tiene que pagar por esos viajes", resaltó.

La legisladora agregó también que se promoverán amparos para quienes quieran impugnar el aumento de tarifas de transporte público en la Ciudad de México, incluyendo población del Edomex y de Hidalgo, "contra este atropello".

Detalló que estos amparos, que pueden ser individuales o colectivos, se presentarán ante los juzgados capitalinos.

"Hoy empezaremos la comunicación y difusión en toda la comunidad para que podamos irlos presentando; calculo que a finales de la semana se presentará la primera tanda y así durante el siguiente mes", manifestó.

La diputada Laura Ballesteros recordó que las personas en la capital destinan entre el 20 y el 25% de su salario mensual en transporte público.

