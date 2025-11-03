Ecatepec, Méx.- Será reforzada la seguridad en los 397 cajeros automáticos y 102 sucursales bancarias de Ecatepec, con el propósito de brindar mayor tranquilidad a los usuarios, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien instruyó a la Policía de Proximidad y a la Secretaría de Marina a intensificar los operativos de vigilancia.

De acuerdo con las autoridades locales, habrá mayor presencia preventiva en las inmediaciones de los bancos para proteger a las familias que acuden a realizar transacciones, además de que continúan las acciones de mejoramiento del alumbrado público, como la creación de 300 Senderos Seguros totalmente iluminados.

El subdirector operativo de la Policía Municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, detalló que, según cifras de Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN), de enero a septiembre se registraron 10 eventos relacionados con robo a banco, cajero o cuentahabiente.

Refuerzan seguridad en 102 bancos de Ecatepec (03/11/2025). Foto: Especial

“Si bien la incidencia delictiva es baja, sabemos que existen casos que no son denunciados, por ello reforzamos los operativos en zonas bancarias para que la ciudadanía se sienta más segura al realizar sus transacciones”, señaló el funcionario.

Esquivel Fuentes precisó que los uniformados también reciben capacitación sobre modalidades de delitos bancarios y participan en operativos coordinados contra desplazadores de tarjetas.

Asimismo, la corporación mantiene conexión con el Sistema de Gestión de Alarmas de Incidentes Bancarios (SGAIB) y participa en mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de información que permita prevenir ilícitos.

