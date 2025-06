El futbolista del Mazatlán, Mauro Lainez, fue acusado por Pamela Verdirame, hermana de su expareja Paulina, de no ver a su hija Salomé por más de 370 días.

A través de un video, publicado en redes sociales, la exparticipante de Exatlón México respondió al mensaje del hermano de Diego Lainez donde aseguró que era víctima de una "obstrucción" por parte de Paulina.

“Sí, efectivamente llevas 374 días sin ver a tu hija, pero no porque no te dejen verla como dices, sino porque decidiste alejarte, decidiste no preguntar por ella nunca más, no preguntar cómo está, si necesita algo”, empezó en su respuesta la exjugadora de Rayados.

"Aparecer y desaparecer de su vida sin explicaciones es algo en lo que te volviste experto. Has creado heridas en una niña" manifiesta Pamela en el video.

“Ser papá no significa ser perfecto, pero sí significa dar tiempo de calidad... Las acciones valen más que mil palabras. Es fácil decir, es fácil culpar, es fácil justificar nuestras ausencias. Lo difícil para ti siempre ha sido estar”, agregó Verdirame, que buscó dar a entender que la paternidad va más allá del aspecto económico; sin embargo, también señaló que Mauro Lainez lleva meses sin cumplir con el pago de manutención pactado ante la justicia.

Por ahora, el atacante mexicano aún no ha dado su postura al respecto.

