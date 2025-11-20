Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, admitió que le preocupa que ciudadanos extranjeros se vean vinculados actividades ilícitas con grupos de la que mantienen una pugna en Sinaloa, como quedó plasmado, en la reciente detención de dos ciudadanos guatemaltecos y un venezolano.

Recordó que en forma reciente, otro extranjero de origen francés, fue capturado con varias personas armadas en el estado y ahora, se tiene una alerta de búsqueda de un exatleta olímpico de Canadá, , al que se le atribuye estar protegido por el

Al término del tradicional desfile Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, en entrevista, refirió que aun cuando cuando no se menciona que este exatleta se encuentre oculto en Sinaloa, preocupa la vinculación que hacen las autoridades de los Estados Unidos, sobre su vinculo con el grupo delictivo en el estado.

Rocha Moya comentó el tema de la reciente detención de catorce personas armadas, en un hotel del municipio de Navolato, a los cuales se les aseguró 13 rifles automáticos y una ametralladora, entre ellas, se encuentran dos hombres de nacionalidad guatemalteca y un venezolano.

