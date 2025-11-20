Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya admitió que le preocupa que ciudadanos extranjeros se vean vinculados actividades ilícitas con grupos de la delincuencia organizada que mantienen una pugna en Sinaloa, como quedó plasmado, en la reciente detención de dos ciudadanos guatemaltecos y un venezolano.

Recordó que en forma reciente, otro extranjero de origen francés, fue capturado con varias personas armadas en el estado y ahora, se tiene una alerta de búsqueda de un exatleta olímpico de Canadá, Ryan Wedding, al que se le atribuye estar protegido por el Cártel de Sinaloa.

Al término del tradicional desfile Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, en entrevista, refirió que aun cuando cuando no se menciona que este exatleta se encuentre oculto en Sinaloa, preocupa la vinculación que hacen las autoridades de los Estados Unidos, sobre su vinculo con el grupo delictivo en el estado.

Rocha Moya comentó el tema de la reciente detención de catorce personas armadas, en un hotel del municipio de Navolato, a los cuales se les aseguró 13 rifles automáticos y una ametralladora, entre ellas, se encuentran dos hombres de nacionalidad guatemalteca y un venezolano.

