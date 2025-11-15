Culiacán, Sin. a 15 Nov.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, envió al Poder Legislativo por escrito su Cuarto Informe de Gobierno, en el que destaca las políticas de humanismo y transformación que ha puesto en para el desarrollo y bienestar de la población, con el compromiso que este comparecerá ante el pleno, en este mes.

Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, acudió al Congreso del Estado para hacer entrega del documento, ante el presidente de la Mesa Directiva el diputado, Rodolfo Valenzuela Sánchez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada local Teresa Guerra Ochoa.

En la ceremonia, la funcionaria estatal, expresó que en este ejercicio de transparencia y responsabilidad, el Ejecutivo estatal, plasmó los resultados de su cuarto año de gobierno, en el que trabajó con honestidad y resultados en favor de los ciudadanos.

Citó que puso a disposición de los miembros del Poder Legislativo en el Estado, el Cuarto Informe de Gobierno por escrito, a fin de que los diputados, en sus reuniones, análisis y evalúen en forma clara la información que se pone a su disposición.

Enfatizó que la entrega del documento, es una obligación legal y un principio de ética republicana, por lo que existe el compromiso de rendir cuentas, con transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos.

Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dijo que hoy inicia el proceso de rendición de cuentas, con el desglose del informe de las actividades de la administración pública.

Precisó que a partir de la recepción de este documento arranca la programación, no solo de la asistencia del gobernador, Rocha Moya a la sede del Poder Legislativo, sino la glosa del informe con la comparecencia de todos los secretarios y secretarias, miembros de su gabinete.

