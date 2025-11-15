Más Información
Michoacán
Michoacán.- Las primeras manifestaciones y marchas por la paz, en Michoacán, arrancaron casi de manera simultánea en los municipios de Uruapan y Zamora.
En Uruapan, vestidos de blanco, los asistentes salieron de una plaza comercial y se dirigen al centro histórico.
En esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, se realizará otra marcha convocada para salir del Paseo Lázaro Cárdenas, también a la Plaza Morelos, donde hace dos semanas fue asesinado a tiros el alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.
En Zamora, la ciudadanía, también vestida de blanco, se congregó en la Glorieta 5 de Mayo y recorrió las principales avenidas, para llegar al centro de esa ciudad.
En ambas manifestaciones, los asistentes exigieron paz y también, justicia para Carlos Manzo.
La marcha programada en Morelia, está convocada a las 11 de la mañana en la Plaza Morelos, recorrerá Acueducto y avenida Madero Oriente, hasta llegar al Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno.
