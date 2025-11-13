En Tabasco siguen las detenciones de exfuncionarios y exmandos de seguridad vinculados a la delincuencia, ahora fue detenido Deivi “N”, exdirector de tránsito en los municipios de Teapa y Cárdenas.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron al exfuncionario municipal en el centro del municipio de Cárdenas, debido a las carpetas de investigación en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión.

El sujeto también es conocido con el alias de “La Mojarra” y fue denunciado por el empleado de una funeraria de esta demarcación, como responsable de los delitos citados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en 2023 y tras confirmarse su probable responsabilidad el juez emitió la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada la noche de este miércoles.

Deivi “N” se desempeñó como director de Tránsito en el municipio de Teapa en 2019, siendo destituido del cargo en agosto de ese año y posteriormente fue designado al mismo cargo en Cárdenas durante la pasada administración municipal, siendo igualmente destituido en marzo de 2023.

Hasta el momento las autoridades del Estado no se han pronunciado sobre estos hechos, que han sido publicados por diferentes medios locales.

Cabe señalar que, son varias las detenciones de exfuncionarios acusados de diferentes delitos y que se han registrado en los últimos meses en diferentes municipios.

Entre ellas se encuentra la de Hernán Bermúdez Requena (de 2018 a 2024), exsecretario de seguridad y protección ciudadana (SSPC) y líder del grupo criminal conocido como "La Barredora", ocurrida el 12 de septiembre pasado.

El 30 de octubre, autoridades federales detuvieron en Chiapas a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, de 55 años, exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco (febrero de 2021), conocido como “El Carnal”, e identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales colaboradores de Bermúdez Requena.

El 22 de octubre, fue detenido también, por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, el ex secretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Iván García Sánchez (2021-2024) fue detenido ayer, por su presunta participación en la banda criminal La Barredora.

De igual forma, el 11 de junio, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Víctor Hugo Chávez Martínez, extitular de la SSPC (febrero de 2024) y excoordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima (abril 2025), aunque las autoridades negaron que sea por vínculos con La Barredora, sino acusado de violación y abuso de autoridad.

Por su parte, el excomisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, apodado como “La Rana”, quien incluso asumió brevemente la titularidad de la SSPC en enero de 2024, ha sido identificado como miembro de La Barredora y aún sigue prófugo.

