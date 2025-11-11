Más Información

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran denunciadas por en el número 089.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, el secretario detalló que para inhibir este delito y proteger a la población se han bloqueado las señalas las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas; así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal de , en la Ciudad de México.

Indicó que en el primer trimestre del próximo año estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

"Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar", precisó.

En Palacio Nacional, el secretario de Seguridad informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas.

Detalló que han sido reportados 2 mil 389 números telefónicos desde los que se busca extorsionar a la población de los cuales se ha logrado bloquear 33% de esas líneas.

Omar García Harfuch destacó el incremento en el número de denuncias a la línea de atención 089 contra ese delito, donde se han recibido más de 83 mil 831 llamadas.

El secretario resaltó que gracias a estas denuncias se logró evitar 75% de las extorsiones, mientras que 8 mil 682, equivalente a 10%, sí se dio la extorsión, además que se ha logrado generar 2 mil 929 carpetas de investigación y se ha detenido a 478 personas relacionadas con este delito.

