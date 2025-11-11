La Secretaría de Marina (Semar) informó que como resultado de los recorridos de vigilancia efectuados en el marco de la Estrategia de Seguridad “Plan Colima”, fueron detenidas 22 personas, dos mujeres y 20 hombres.

La estrategia complementa la seguridad del Plan Michoacán ya que es estado colindante para evitar el “efecto cucaracha”.

Los navales aseguraron cuatro armas cortas, 421 cartuchos útiles de diferentes calibres, siete cargadores, un machete, 101 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, cinco dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

También dos inmuebles, tres pipas, así como cuatro motocicletas, una de ellas con reporte de robo, entre otros efectos.

Estas acciones se efectuaron en las colonias San Martín, Playa Azul, Libertad, Lomas del Mar, Lomas Verdes, Barrio III, Salagua, Jalipa, Centro, Porfirio Gaytán, La Joya, Mirador de la Cumbre, Paseo del Mar, Constitución y Valle Alto, del municipio de Manzanillo.

Así como en las colonias Sor Juana Inés, La Palmita, Centro y Díaz Ordaz, de Tecomán; Tabachines y La Gloria, en Villa de Álvarez; Centro, en Armería y El Moralete en Colima, para reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad.

La Semar reiteró su compromiso con la sociedad, trabajando con disciplina, respeto a los derechos humanos y coordinación con los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la paz, la seguridad y el bienestar de las familias.

Indicó que, para la atención de denuncias de forma segura y anónima, la Sexta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica y WhatsApp 314 160 32 74, así como los enlaces de denuncia y participación ciudadana: https://forms.gle/gEEnWsch7cFWPCYJ8 y de participación ciudadana: https://forms.gle/MsbzcZm3dceLwwNk9

