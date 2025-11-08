Como parte de la Estrategia de Seguridad “Colima Seguro”, con la que se busca reducir los índices de violencia en el estado, la Secretaría de Marina desplegará mil elementos en apoyo a las acciones de seguridad en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Manzanillo.

El personal naval realizará patrullajes y tendrá presencia disuasiva en distintas zonas de los cuatro municipios para tratar de generar un entorno de tranquilidad y confianza que motive la denuncia ciudadana, informó la dependencia federal.

Además, los marinos llevarán a cabo labores de proximidad social para la recuperación de espacios públicos y actividades de cercanía con la población, como la promoción de servicios médicos y difusión de información relacionada con temas de salud en zonas marginadas.

Dentro de las primeras tareas que se están realizando se encuentran el despliegue de personal naval en apoyo a la seguridad en la “Feria de Todos los Santos 2025”, que se lleva a cabo en el municipio de Colima.

Actualmente se encuentran desplegados 612 elementos de Infantería de Marina en el estado, por lo que falta que se integren 388 elementos para apoyar las acciones de seguridad.

