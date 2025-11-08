Cuernavaca, Mor.- El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, detenido ayer por la FGR, por su presunta implicación en el caso de La Estafa Maestra, acusó una persecución política con origen en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018), “quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra”, expuso en una “nota personal sobre su situación jurídica”.

Ayer, luego de la detención del exrector, el exgobernador Graco Ramírez publicó en su cuenta de X: “Cuando estuve como responsable del Gobierno de Morelos. Algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la @UaemMorelos. Dijimos que el Rector había malversado el presupuesto y era parte de la estafa maestra. Hoy se empezará hacer justicia #Morelos".

Aquella campaña, explicó Vera Jiménez en su “nota personal”, derivó en procesos penales federales y estatales construidos sobre señalamientos infundados y sin sustento jurídico. Afirma que por más de siete años ha enfrentado diversas carpetas y acusaciones por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, expone, las resoluciones judiciales han demostrado que tales acusaciones fueron instrumentos de represión y desgaste, no de justicia.

Más adelante, el catedrático afirma que en el ámbito federal promovió el juicio de amparo 819/2022-1, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, cuya resolución del juez, con fecha 15 de enero de 2024, dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra el 31 de octubre de 2020, dentro de la causa penal 400/2020.

Leer también: Gobierno municipal de Uruapan inicia colecta de llaves para realizar monumento en honor a Carlos Manzo

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido el viernes 7 de noviembre por la FGR, por su presunta implicación en el caso de La Estafa Maestra. (Foto: Tony Rivera/ EL UNIVERSAL)

El Juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona, según Vera Jiménez.

En un párrafo siguiente sostiene que a pesar de que diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, el Tribunal Colegiado no ha resuelto en más de un año, manteniendo el asunto sub judice o pendiente de resolución, lo que genera una afectación grave a sus derechos humanos, al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva.

En el ámbito estatal, agregó, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos también inició procesos que en 2024 fueron retirados o declarados improcedentes, al haberse demostrado mediante amparo que carecían de base legal. Dichos procesos se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos.

“Después de tantos años de litigio, lo que solicito no es impunidad, sino justicia verdadera. Pido que las instituciones actúen con independencia, legalidad y respeto a la Constitución, y que los jueces ejerzan su función con plena autonomía frente a cualquier presión mediática”, sostiene el exrector en su nota fechada en Toluca, Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr