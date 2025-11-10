Especialistas en seguridad avalaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum P pues reconocen que es un esfuerzo para recuperar la paz, pero consideran también que es una reacción a las manifestaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y piden ir más allá con medidas como atacar las causas de la delincuencia en la entidad.

David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública señala que es una reacción a las críticas por la situación de Michoacán con elementos que podrían mejorar la situación a condición de que los programas y acciones que se instrumenten sean a largo plazo.

“Es una reacción frente a las manifestaciones, al parecer bastante concurridas, lo que se ve en redes sociales, las críticas y los resultados de las encuestas que levantaron mediciones telefónicas, para ver cuál es el impacto que ha tenido el asesinato de Manzo y hay una caída de imagen, de ahí que hayan nuevamente presentado por segunda ocasión este plan a efectos de tratar de amortiguar el impacto del golpe”, refiere a EL UNIVERSAL. Subraya que no es un plan que tenga por objeto el combate a la inseguridad, sino amortiguar el impacto negativo del homicidio del alcalde; la estrategia es muy similar a la que se aplicó, por ejemplo, en Guanajuato y Ciudad de México.

Lee también Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Respecto a si funciona el despliegue de miles de elementos, señala que lo único que provoca es el “efecto cucaracha” ya que las células del crimen organizado son móviles, se ocultan, se mueven de un territorio a otro; en cuanto se retiran las fuerzas federales, nuevamente los grupos delictivos se apoderan de los territorios que previamente habían controlado.

Alexei Chévez, otro expertos en el tema, dice que las acciones son un esfuerzo para recuperar la paz y el estado de derecho que no se ha logrado en las últimas tres administraciones.

“Bueno, ojalá y así sea (…) La atención al problema tiene que ser fortaleciendo a las instituciones de seguridad pública, dicen que van a capacitar (…) Se necesita hacer una selección rigurosa de los elementos que van a incorporar, que pasen todos los exámenes de control de confianza, destinar recursos para capacitarlos al menos seis meses”. argumentó Chévez.

Lee también Sheinbaum confirma inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días, detalla

Juan Carlos Montero, profesor de la Universidad de Monterrey (UDEM), expresa que el plan genera dudas, pero es mejor que nada y requiere el respaldo de los michoacanos sin importar filias y fobias políticas.

Resalta que el gobierno de Sheinbaum podría seguir el ejemplo de lo que se hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua o en Nuevo León durante el periodo de Felipe Calderón donde empresarios, académicos y sociedad civil se comprometieron a sumar esfuerzos desde sus respectivas trincheras.

El maestro Juan Ruiz, consultor en seguridad califica como necesario el plan para Michoacán, “pero al poner más de 100 acciones le quitan peso a lo más importante, por ejemplo, combatir la corrupción narco-política, o la extorsión frente a la industria aguacatera, más allá del plan, lo relevante es la ejecución. Ahí es donde hay que enfocar la mirada”.

Daniel Alvarado, doctor en Seguridad Pública y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que deben atacar las causas del delito, sin descuidar las consecuencias. Comenta que la estrategia debe ser regional; de lo contrario corren el riesgo de la migración delictiva sobre todo a Tierra Caliente, que abarca Michoacán, Guerrero y Estado de México.