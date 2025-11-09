La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que cada 15 das dará seguimiento personal al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras al asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, además de cada mes informará de los avances.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana, para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México, no se descobija a nadie sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, dijo Sheinbaum Pardo durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Mencionó que la inversión es de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante será con inversión mixta. Apuntó que la inversión en 2026 en programas de Bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes.

Lee también Anuncian plan de seguridad “Paricutín” en Michoacán; Fuerzas Armadas desplegarán más de 12 mil elementos en el estado

Acompañada del gobernador Ramírez Bedolla, y de su gabinete legal y ampliado, Sheinbaum Pardo expresó que hay dolor por el cobarde asesinato de Carlos Manzo: “Su cobarde homicidio le duele no solo a su familia a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”.

“Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán, y daremos cuentas públicas de los avances del Plan cada mes en la Mañanera del Pueblo”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

Insistió en que la seguridad se mantiene con estrategia, acciones y justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán. Reiteró a los michoacanos que no están solos.

Lee también SEP anuncia nueva beca “Gertrudis Bocanegra” para estudiantes de Michoacán; beneficiará a 80 mil jóvenes, resalta

Refirió que seguirán las reuniones con los distintos sectores michoacanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación del Plan Michoacán este domingo 9 de noviembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em