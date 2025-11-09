A una semana del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó que el estado vive un momento de profunda indignación y duelo, pero también de esperanza con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante la presentación del plan, el mandatario michoacano aseguró estar “convencido de poner fin a la violencia, pero no con más violencia”, y reconoció el respaldo del gobierno federal ante la situación de inseguridad que atraviesa la entidad.

“El pueblo de Michoacán se siente cobijado por la solidaridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gran gabinete. A una semana de la pérdida de Carlos Manzo, seguimos consternados, de duelo, pero trabajando. Las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida”, afirmó Ramírez Bedolla.

El gobernador recordó que, al igual que la familia del alcalde asesinado, él también vivió de cerca la violencia, cuando su padre fue asesinado en Uruapan hace casi 40 años.

“El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos. Pero con el tiempo, no es la ira la que calma el alma, sino aprender a honrar en vida a quien ya no está. Estoy convencido de que debemos poner fin a esta violencia, pero no con más violencia; somos necios en atender las causas, en abrazar a los jóvenes y en combatir la impunidad”, expresó.

Ramírez Bedolla reconoció que Michoacán ha sufrido las estrategias más sangrientas del pasado, las cuales —dijo— “solo sembraron más violencia y dolor”.

En ese sentido, destacó que la nueva estrategia federal se basa en la atención integral y la participación comunitaria, no solo en el despliegue de fuerzas de seguridad.

“Gracias, presidenta, porque se está construyendo este plan con todas las voces: comunidades indígenas, empresarios, iglesias, alcaldes y sociedad civil. Hay indignación, sí, es válida, pero con su compromiso, inteligencia y sensibilidad, Michoacán volverá a confiar”, subrayó.

El gobernador anunció que su administración acompañará el Plan Michoacán con una inversión estatal de 2 mil 700 millones de pesos, destinados a seguridad, juventud, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

Gobierno federal presenta Plan Michoacán este domingo 9 de noviembre de 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Gobernador de Michoacán pide convertir el coraje en acción colectiva

Asimismo, hizo un llamado a los michoacanos a convertir el coraje en acción colectiva y a participar activamente en la construcción de la paz

“Asumamos que la paz no se decreta ni se construye sola. Las acciones unilaterales del gobierno sin participación comunitaria no sirven de nada y viceversa”, enfatizó.

Ramírez Bedolla destacó que Carlos Manzo participaba activamente en la estrategia de coordinación de seguridad, junto con la Guardia Nacional, la Guardia Civil del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual —dijo— “ya estaba dando resultados.

“Carlos y yo trabajamos juntos por Uruapan como nadie lo había hecho. Grecia —su esposa— nos pidió que el apoyo continuara, y mi compromiso con ella y con Uruapan es que no están solos”, aseguró.

El mandatario concluyó su mensaje con un llamado a construir un nuevo pacto social basado en la dignidad, la corresponsabilidad ciudadana y el humanismo.

“Hoy la gran diferencia tiene toque de mujer y de humanismo, sumado a un amplio programa integral llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Por eso, Michoacán confía plenamente en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, finalizó.

