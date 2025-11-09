Más Información

Previo a la presentación del , un grupo de alrededor de 15 personas se manifiesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, .

En el Zócalo de la Ciudad de México, frente a , las personas manifestantes señalaron que son "puros ciudadanos" manifestándose en contra de la violencia y del gobierno.

"Carlos Manzo vive, el mal gobierno muere", "no a la dictadura " y "México en resistencia civil permanente" son algunos mensajes que colocaron frente al recinto histórico.

Con canciones de cacerolas y gritos hicieron referencia al artículo 89 de la Constitución y a la revocación de mandato.

"¡Ni fifís ni chairos, todos mexicanos. Unidad, unidad contra la impunidad!", gritaban.

A las 13:00 horas de este domingo 9 de noviembre se tiene programado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

