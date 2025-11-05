Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”

Sheinbaum reconoce a mexicana Fátima Bosch por alzar la voz en Miss Universo; reprueba el “calladita te ves más bonita”

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta de México, , no descartó realizar una visita a Michoacán, aunque precisó que esperará a que esté listo el antes de definir una fecha.

“Vamos a esperar a que esté el plan, y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán”, señaló la mandataria.

Sheinbaum explicó que su agenda inmediata incluye una visita este fin de semana a Nayarit, donde inaugurará una carretera y atenderá diversos temas locales. Además, informó que el lunes iniciará la segunda entrega de recursos a los damnificados de los cinco estados afectados por las lluvias recientes.

Lee también

“Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo, porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos”, detalló.

La Presidenta también indicó que el Gobierno Federal continúa trabajando con los , y que la emergencia está por concluir en la mayoría de ellas.

“De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse; ya se cerró en tres estados, y todavía queda Veracruz e Hidalgo, con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra, y se sigue trabajando”, añadió.

Lee también

Al ser cuestionada sobre si los últimos 30 días han sido la etapa más complicada de su administración, Sheinbaum respondió que no se trata de medir la dificultad de los momentos, sino de actuar con responsabilidad frente a los retos.

“Es muy difícil evaluar eso, si es más complicada o menos complicada. Lo importante es siempre enfrentar con responsabilidad los problemas y atenderlos, como lo hemos hecho siempre”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]