Más Información

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

El Gobierno de México anunció la fecha de entrega del segundo apoyo económico para las en , Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, luego de las lluvias e inundaciones registradas en el mes de octubre.

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno federal informó que este nuevo apoyo va de entre 20 mil y 70 mil pesos, según las afectaciones en el patrimonio de cada una de las familias afectadas y que ya fueron censadas.

Agregó que también se prepara la etapa de reconstrucción y reubicación, así como la distribución de recursos al sector agrícola en los cinco estados.

Lee también

¿Cuándo inicia la entrega del segundo apoyo económico a damnificados?

Será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados, esto, en miras de ayudar a que las y los mexicanos vuelvan a su normalidad tras la tragedia que ha cobrado la vida de 82 personas.

En este sentido, el pasado viernes 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también seguirán distribuyendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]