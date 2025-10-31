La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en Veracruz ya se está en la última parte del cierre de la emergencia, tras las lluvias e inundaciones que hasta el momento han dejado 36 personas fallecidas y 7 no localizadas en el estado.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la limpieza en los municipios más afectados, Poza Rica y Álamo, está en 95-96%, mientras que en El Higo “quedan algunas zonas y en Tempoal ya terminó por completo”.

“Estamos todavía, digamos, en la última parte del cierre de la emergencia. Todavía Veracruz tiene seis localidades a las que no se puede llegar por tierra, entonces diario le damos seguimiento”, dijo al mencionar que después viene la reconstrucción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el viernes 31 de octubre de 2025 (31/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Señaló que hay comunidades “muy pequeñitas” que tienen que reubicarse porque están en riesgo. Destacó que ya se dio un primer apoyo a 94 mil familias damnificadas, de 20 mil pesos.

Mencionó que el 10 de noviembre inicia la entrega del segundo apoyo de hasta 70 mil pesos, así como despensas y enseres domésticos.

Agregó que en Hidalgo siguen los trabajos de ayuda en comunidades afectadas. La próxima semana asistirá a Veracruz para seguir con los apoyos.

nro/apr