La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la gobernadora de Veracruz por Morena, Rocío Nahle, de las críticas por la atención que tuvo a la emergencias tras las lluvias e inundaciones.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a Nahle como “una mujer muy trabajadora” y aseguró que estuvo “muy atenta” la gobernadora.

“También inventaron la ficción de que no estaba en Veracruz. ¡Falso, absolutamente falso! Desde el primer momento Rocío se trasladó a Poza Rica y desde ahí montó el centro de mando (...)”, dijo al informar que en el estado quedan todavía 11 pequeñas localidades incomunicadas.

“Ahí ha estado Rocío todo el tiempo. Sí hay muchísimos medios que en la campaña campaña contra Roco fue tremenda, y ganó con 29 puntos de diferencia; o sea que síganle, no tiene mucho asidero en la población”, declaró.

