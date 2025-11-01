Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Anthony “N” y Pablo “N”, dos estadounidenses buscados por autoridades de su país, fueron detenidos en la Ciudad de México, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), derivado del intercambio de información con el vecino país del norte.

Ambos sujetos cuentan con órdenes de arresto vigentes por los delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas, emitidas por autoridades del estado de Pennsylvania, Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad.

Reportó que, derivado del intercambio de información, elementos de la SSPC tuvieron conocimiento que Anthony “N” tenía su zona de residencia en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizaron recorridos de seguridad que permitieron detenerlo, tras corroborar su identidad.

Además, señaló el Gabinete de Seguridad, se identificó que Pablo “N”, unos de sus colaboradores, se resguardaba en un domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras, por lo que al implementar recorridos de vigilancia y al ubicarlo se le marcó el alto y también fue detenido por los efectivos de la Secretaría de Seguridad.

Tras su captura, Anthony “N” y Pablo “N” fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para continuar con los protocolos para su deportación a los Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM).

