La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que Simón Levy, ex funcionario federal y local, se encuentra en Portugal y tiene seis órdenes de aprehensión derivado de que no ha acudido a las audiencias por los acusaciones que tienen en su contra.

En conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno por la colocación de la primera piedra de la Utopía en Tláhuac, la fiscal señaló que Interpol México informó que el exsubsecretario de Planeación Turística federal fue detenido el 28 de octubre en Lisboa, por una ficha roja derivada de dos órdenes de aprehensión vigentes en contra, que tenía en México, por los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra.

“Como lo hemos informado, estos delitos, si bien no son de prisión preventiva, de oficio como tal, las órdenes de aprehensión se brindaron porque en seis ocasiones distintas, Simón “N” fue citado a audiencia, no asistió y es por esto que el juez de control emitió estas órdenes, que ya tenían tiempo. Él en su momento se había amparado y por de nuevo no haber asistido a las audiencias, el amparo había quedado sin efectos”.

Indicó que su detención fue notificada, en principio por Interpol Portugal, a las autoridades mexicanas, sin embargo, aún día después, fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, “el cual lo dejó en libertad, bajo medidas cautelares, mientras analiza la posible doble nacionalidad”.

“La información que tenemos, es que actualmente permanece en territorio portugués y esperamos formalizar esta solicitud, vamos a formalizar esta solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes”, sostuvo.

