Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Christopher, alias "El Comandante", acusado de haber planeado y cometido el asesinato de los dos DJ colombianos.

Fuentes cercanas a la indagatoria confirmaron la detención del hoy imputado por los homicidios de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, conocido como DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron localizados en Cocotitlán, en el Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias, los dos músicos colombianos se reunirían con "El Comandante".

Lee también: Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto autor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown. Foto: Especial.

El pasado 22 de septiembre, se confirmó que los dos cuerpos hallados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, correspondían a DJ B-King y DJ Regio Clown.

Por este caso, hay cuatro personas vinculadas a proceso. Se trata de Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N”, Jaime “N” -quien está acusado de facilitar el Mercedes Benz mediante el cual los músicos colombianos se trasladaron de Polanco al Estado de México.

El pasado 22 de septiembre, se confirmó que los dos cuerpos hallados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, correspondían a DJ B-King y DJ Regio Clown. Fotos: Instagram

Según un dictamen de la fiscalía mexiquense, en el vehículo fue encontrado un vaso con un popote que los estudios de genética demostraron que la saliva perteneció a Bayron Sánchez.

Lee también: Ubicación de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia de conducir

Detenidos

A través de un comunicado, la FGJEM informó que por estos hechos han sido detenidas 16 personas, los cuales, habrían participado como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

Del total, 10 son de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España). Las detenciones derivan de las indagatorias emprendidas tras la localización de los restos humanos de los colombianos en la zona conocida como “desviación a Tlalmanalco”.

Foto: Especial.

La Fiscalía resaltó que de acuerdo con la investigación realizada hasta este momento, la muerte de ambos sujetos está vinculada "con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos", en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”, lo que permite relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

Foto: Especial.

Las autoridades mexiquenses destacaron que cuentan con indicios suficientes "que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas en el Estado de México", por lo que, enfatizaron, continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr