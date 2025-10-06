Nezahualcóyotl, Méx.- Los “pesados de Los Reyes y Neza”, vinculados a la Unión Tepito, estarían relacionados con el homicidio de los DJs colombianos Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, según las declaraciones que se encuentran en la carpeta de investigación del caso.

Una testigo de origen evenezolano, dijo a las autoridades ministeriales, de acuerdo a la carpeta de investigación presentada durante la audiencia de ayer en los juzgados de juicios orales y control del penal Neza Bordo, que los presuntos responsables del homicidio de los artistas sudamericanos estarían vinculados con esa organización delictiva.

Los cuerpos de Sánchez y Herrera fueron encontrados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, decapitados y desmembrados, y a un costado los policías locales hallaron una cartulina con un mensaje en el que se adjudicaba los hechos a una agrupación criminal con origines en el Estado de Michoacán.

Lee también Cumplen segunda orden de aprehensión contra Norma "N" por homicidios de colaboradores de Brugada

En la audiencia, el juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl vinculó a proceso a tres hombres y una mujer como probables “cooperadores” del doble asesinato, acusados de facilitar un automóvil Mercedes Benz utilizado para trasladar a las víctimas desde un gimnasio en la Plaza Milán, en Polanco, en la Ciudad de México, hasta Cocotitlán, municipio ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no ha identificado a los autores materiales de los homicidios, aclaró en la diligencia el impartidor de justicia.

La testigo, una actriz y creadora de contenido para adultos, era cercana a los DJs, particularmente a Bayron Sánchez, con quien se le relacionaba sentimentalmente.

Lee también Activan alerta amarilla por lluvias y posible granizo en 11 alcaldías de la CDMX hoy, 6 de octubre

Según el juez, declaró que prestó dinero a Sánchez para que él y Herrera pudieran alquilar un alojamiento a través de Airbnb en la Ciudad de México.

La venezolana fue una de las últimas personas en ver con vida a los artistas, quienes desaparecieron el 16 de septiembre tras salir del gimnasio en Polanco. La mujer fue detenida el 23 de septiembre por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México, pero fue liberada tras rendir su declaración

En su testimonio, contó que el 11 de septiembre los dos DJs acudieron a una reunión en un hotel de la capital del país, en la que estuvo también su manager Juan Camilo Gallego y otros ciudadanos colombianos, incluido Diego Armando, identificado como líder de un sistema de préstamos “gota a gota”, junto con Francis y Maxi.

Lee también PAN renueva dirigencias en las 16 alcaldías de la CDMX y promete una oposición más fuerte

Durante este encuentro, los asistentes consumieron “tusi” o “cocaína rosa” y discutieron la distribución en México de una droga conocida como “coco-chanel”, aparentemente con el aval de la Unión Tepito, un grupo criminal conocido por su control del narcotráfico en varias zonas de la capital.

Tras la desaparición de los DJs, Juan Camilo Gallego expresó su preocupación al dueño de un bar donde los artistas habían estado previamente, porque no tenía noticias de ellos desde que salieron del gimnasio el 16 de septiembre.

El abogado de Jaime “N”, uno de los cuatro imputados acusados de proporcionar el Mercedes Benz para el traslado de las víctimas, argumentó que en la declaración de Angélica Yetsey no menciona a los procesados como responsables de llevarse a los DJs del gimnasio ni de subirlos al vehículo.

El representante legal puso en duda la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía mexiquense, que aún no ha demostrado quiénes mataron a los artistas colombianos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov