Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

La tarde de este jueves 30 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la detención de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, presunto coautor intelectual de los asesinatos de los músicos colombianos, DJ B-King y DJ Regio Clown, con esta detención suman 16 detenidos por el caso.

Cabe destacar que de acuerdo con fuentes, a Cristopher “N” se le ubica como coautor intelectual y ejecutor de los asesinatos.

Los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y de Jorge Herrera, llamado DJ Regio Clown, fueron hallados el 17 de septiembre, cerca de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, un día después de que fueron reportados como desaparecidos.

Claves del caso

Por los homicidios de los DJs colombianos Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, encontrados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, han sido detenidas 16 personas y los crímenes están relacionados con la distribución y comercialización de droga, principalmente, “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las investigaciones de la corporación mexiquense le han permitido relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

Suman 16 detenidos por el caso

De los 16 arrestados, 10 son de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos, dio a conocer esta noche en un comunicado la FGJEM.

Por lo que respecta al esclarecimiento del homicidio y derivado de los registros de búsqueda emitidos por autoridades de la Ciudad de México, respecto a dos ciudadanos colombianos, fue posible establecer la correspondencia de ambas personas reportadas desaparecidas con los restos humanos localizados a las 16:49 horas del miércoles 17 de septiembre, por la policía municipal de Cocotitlán en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, sobre la lateral del puente conocido como “desviación a Tlalmanalco”.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, la muerte de los dos colombianos fue a consecuencia de una hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes, así lo determinó la necropsia.

El domingo 21 de septiembre, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de dicha entidad, contactaron a elementos de la fiscalía mexiquense, a quienes les dijeron que los restos localizados en Cocotitlán podrían corresponder a Bayron Sánchez Salazar, alias “B-King” y Jorge Luis Herrera Lemus, alias “DJ Regio Clown”, desaparecidos en la capital del país.

“Tras llevar a cabo confronta facial, morfológica forense, así como confronta de perfil genético con el de sus familiares, el lunes 22 de septiembre fue identificado y restituido Bayron Sánchez Salazar, en tanto que, con el apoyo del Consulado de Colombia en México se llevó a cabo diligencia de reconocimiento de manera remota y fue identificado Jorge Luis Rivera Lemus por sus familiares y posteriormente restituido el 1 de octubre”, dice el comunicado.

Las autoridades resolvieron que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas.

También, se identificó la posible relación de un vehículo de la marca Mercedes Benz, color plata, con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación, con la desaparición reportada por las autoridades de la Ciudad de México, ya que presuntamente, por la tarde del 16 de septiembre el vehículo fue abordado por las víctimas en Plaza Miyana en la colonia Granada y posteriormente se dirigió a un punto en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Suman 16 detenidos por el caso.

En tanto que los datos del detallado telefónico obtenido mediante autorización judicial del número telefónico de “DJ Regio Clown”, establecen que abordó el automóvil en el sitio referido después de las 16:00 horas de ese día y al arribar a la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, su dispositivo estuvo en ese punto aproximadamente dos horas antes ser apagado.

Por actos de investigación se estableció que el Mercedes Benz se encontraba estacionado en las inmediaciones de un taller de hojalatería y pintura en el municipio de Los Reyes La Paz, a las 18:56 horas del 23 de septiembre, lugar en donde dos personas fueron captadas en video aplicando lo que al parecer era pintura a los rines de dicho automotor con el propósito de alterar sus características.

Posteriormente estos sujetos fueron identificados como Luis Alberto “N”, alías “El Muerto” y Angélica Iraís “N”.

El pasado 24 de septiembre, elementos de la FGJEM rescataron a una mujer, quien se encontraba privada de su libertad en un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc, en el lugar ubicaron oculto en un estacionamiento subterráneo un automóvil Mercedes Benz color gris plata, con aplicación de pintura color rojo en sus rines, características que corresponden con el vehículo en seguimiento.

En la parte posterior del asiento del conductor, se localizó un vaso con un popote justo en el lugar que habría ocupado la víctima “B-King” cuando abordó la unidad en la Ciudad de México.

Mediante prueba genética, se obtuvo coincidencia de la muestra obtenida del popote con el ADN de la víctima “B-King”, lo que confirmó que era el mismo vehículo motivo de la investigación, de igual forma se obtuvo el número de identificación vehicular (VIN).

La inspección del vehículo a través de la prueba de colorimetría denominada “blue star”, arrojó resultado negativo a rastros hemáticos, por lo que no fue posible establecer que los restos de las víctimas hubieran sido trasladados en ese automóvil.

Elementos de investigación realizaron un cateo en el taller donde fueron alterados los rines del vehículo, en su interior, se localizó pintura roja, que tras prueba pericial de química forense en espectroscopía de infrarrojo, dispersión con solventes orgánicos, observaciones micro y macroscópicas resultó con similitudes físicas y de solubilidad con la pintura aplicada a los rines, además localizaron una nota con el texto “Don Güero, le encargo, el patrón quiere que se pinten los rines, pasa por él, el miércoles”.

Suman 16 detenidos por el caso.

Por otra parte, con el VIN se identificó que el primer propietario de la unidad, era una persona moral establecida en el estado de Puebla por lo que en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad se pudo establecer que el automóvil Mercedes Benz era un vehículo siniestrado y dictaminado con pérdida total y tras los trámites correspondientes de la aseguradora, el 30 de mayo del 2025, fue adquirido por un sujeto identificado como Jaime “N”, con domicilio en la colonia Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl.

Tras adquirir el automóvil, Jaime “N”, se lo entregó a su sobrino José de Jesús “N”, para que lo reparara en su taller de hojalatería ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

De los actos de investigación se estableció que el domicilio de José de Jesús “N” se encuentra en el municipio de Nezahualcóyotl, donde habitantes de la zona lo señalan como “un tipo peligroso” relacionado con la “Unión Tepito”.

En otro cateo en el domicilio de Jaime “N” fue hallada una copia de la factura del vehículo, así como documentos que acreditan que el automóvil aún es de su propiedad.

Días después fueron detenidos José Luis “N”, alías “El Güero”, Luis Alberto “N”, alías “El Muerto”, Angélica Iraís “N” y Jaime “N”, quienes actualmente se encuentran recluidos en un penal Neza Bordo, vinculados a proceso por su probable intervención como partícipes del homicidio calificado de alias “B-King” y alias “DJ Regio Clown”.

Mientras realizaban diligencias en el inmueble donde fue localizado el vehículo Mercedes Benz, en Tepetlaoxtoc, se presentaron en el lugar una mujer y tres hombres, quienes cuestionaron a los elementos de investigación por estar en ese sitio.

Posteriormente y a través de actos de investigación se estableció que estas personas de nombres Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, todos de nacionalidad colombiana, presuntamente forman parte de un esquema extorsivo conocido como “gota a gota” a través de una empresa denominada “Emprende Coin” con domicilio fiscal en la Ciudad de México y que, además, podrían estar relacionados con actividades delictivas de despojo y contra la salud.

Un testigo informó que las actividades delictivas de “Emprende Coin” son cometidas en la entidad mexiquense y Aguascalientes, entre otras entidades, a través de préstamos que van desde 500 hasta un millón de pesos con tasas de interés y condiciones que llevan a los deudores al incumplimiento.

Además, exigen a las víctimas instalar en su dispositivo móvil una aplicación propia que les permite intervenir de manera absoluta sus dispositivos electrónicos y acceder a sus contenidos, como fotografías, cuentas de banco, uso de redes sociales y su movilidad en tiempo real.

Suman 16 detenidos por el caso.

“Esto resulta relevante toda vez, que permite a los extorsionadores direccionar sus amenazas al tener control de momento a momento de la movilidad de sus víctimas y de todo aquello que registran en sus dispositivos, información que les permite obtener contexto de la víctima para someterla, ejemplo de lo anterior son mensajes intimidatorios como ‘no tienes para pagar pero sí para ir a las chelas pinch… pendej… de mier…, o me depositas ahorita o ahí mismo vamos y te chingam…’ ante el incumplimiento y para lograr el pago, disponían de un grupo de ‘choque’ que al conocer su ubicación en tiempo real, acudía al lugar donde se encontraba la víctima para agredirla física y verbalmente y obligarla a cumplir”, dio a conocer la FGJEM.

Adicionalmente, se realizó otro cateo en un domicilio utilizado por este grupo, donde fueron localizadas máquinas contadoras de billetes, pasaportes de origen colombiano, identificaciones y documentación de bienes y propiedades que le fueron sustraídos a diversas víctimas, así como narcóticos.

El inmueble intervenido está ubicado en la calle Colorines, rancho el Cayón del municipio de Tepetlaoxtoc a menos de 500 metros del inmueble donde fue asegurado el vehículo Mercedes Benz.

Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, actualmente se encuentran recluidos en un penal estatal, vinculados a proceso por su presunta coautoría en el delito de extorsión, adicionalmente está identificado Diego “N” como objetivo de la fiscalía.

Este grupo tiene relación con los hechos investigados del homicidio de alias “B-King” y alias “DJ Regio Clown”, que por información aportada por un testigo, se identificó a través de confronta fotográfica a Yonier Alexander “N”, alias “Maxi” y lo señaló como la “única persona autorizada por la Unión Tepito para cocinar Tusi” en la Ciudad de México.

Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, llamado DJ Regio Clown, habrían sido asesinados el mismo día de su desaparición, es decir, el 16 de septiembre.

El testigo declaró que “B-King” arribó a México el 11 de septiembre, porque un grupo de empresarios y promotores artísticos lo contrataron para participar junto con “DJ Regio Clown”, en eventos denominados “Sin Censura”, en los que se comercializarían los narcóticos “Tusi” y “Coco Channel” de procedencia colombiana que les generarían mayores ganancias a los vendidos en México.

Los espectáculos contarían con “DJs”, cantantes y shows de contenido erótico y acudirían invitados de elevado nivel adquisitivo por lo que recurrían a diversos artistas para participar en ellos en su promoción.

Se estableció que entre los organizadores de los eventos “Sin Censura” se encontraba el promotor de la víctima alias “B-King”, así como un sujeto identificado como alias “Mastracci” y otro más, quien se ostenta como propietario del rancho “Los Leones”, ubicado en Ixtapan de la Sal, Estado de México, inmueble que era utilizado para la organización de eventos con el mismo formato de “Sin Censura”.

El 17 de septiembre, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) logró el rescate de una mujer de nacionalidad española quien se encontraba privada de su libertad en un evento “Sin Censura” en el rancho “Los Leones”, también fueron detenidas siete personas.

La víctima contó que, al intentar retirarse del lugar, fue amenazada, “si intentas huir, te echamos de comer a los leones”, en referencia a cuatro ejemplares que se encontraban cautivos en el lugar.

Las personas detenidas motivo del secuestro de la ciudadana española son: Yaiza Arahí “N”, de nacionalidad española, Diana Carolina “N”, venezolana; así como los masculinos Camilo “N”, colombiano; Nairobis “N”, cubano; Kelvin “N”, venezolano; Jorge Gregorio “N”, venezolano y Ángel “N”, mexicano; quienes se encuentran recluidos en penales del Estado de México y vinculados a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro.

“Las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo y gabinete, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como la obtención de datos conservados, órdenes de cateo y de aprehensión, así como periciales diversas, lo que permite establecer como hipótesis investigativa que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias El Pantera”, explicó la FGJEM.

Desde el 11 de septiembre pasado, por instrucciones de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, un sujeto identificado como Mariano “N” fue asignado como “chofer y asistente” de las víctimas, motivo por el cual se le instruyó acudir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition color rojo, para recibir a alias “B-King”.

Los artistas B-King y Regio Clown.

El 14 de septiembre alias “B-King” y alias “DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por alias “El Comandante”, la unidad pertenece a la pareja sentimental de este último.

Desde esa fecha, Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía la víctima alias “DJ Regio Clown”, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con alias “El Pantera” y alias “El Apá”.

El 16 de septiembre, alias “El Comandante”, ordenó a través comunicación telefónica a Mariano “N”, que “por instrucciones de alias “El Apá”, fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación” ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

“Por lo anterior, se presume que Cristopher “N”, alias “El Comandante” engañó a las víctimas ya que en realidad él sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de alias “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos”, reveló la fiscalía.

Un testigo señaló que las víctimas fueron privadas de la vida en domicilio de alias “El Apá” ubicado en la Ciudad de México y que este sujeto es propietario de un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Para el traslado de los restos, fue utilizada una camioneta de las mismas características de la Ford Expedition, color rojo que utilizó Mariano “N” el 11 de septiembre para recibir a alias “B-King” en el AIFA y conforme a las instrucciones, fueron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones, señaló el testigo.

También, manifestó que alias “El Pantera” amenazó a alias “El comandante”, alias “el Apá”, Mariano “N” y el resto de quienes intervinieron en los hechos diciéndoles: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

Lo anterior, presupone un acuerdo previo entre alias “El Pantera”, Cristopher “N”, alias “El Comandante”, alias “El Apá”, Mariano “N” y otros, para privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de alias “El Pantera” de “matar” a alias “DJ Regio Clown”, debido a que éste, habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización, establecen las indagatorias de la fiscalía.

El análisis conjunto de los indicios permite determinar que Cristopher “N”, alias “El Comandante” tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo, precisó la corporación.

Este jueves, Policías de Investigación de la FGJEM cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante” por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho.

