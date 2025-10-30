La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no habrá impunidad en el caso de la denuncia de violación a una adolescente del albergue Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde ya hay un detenido.

En conferencia de prensa, tras encabezar la colocación de la primera piedra de la Utopía en Tláhuac, la mandataria capitalina advirtió que “quien se atreva a tocar a una niña en esta Ciudad, será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos, a actuar de inmediato”.

La denuncia por violación fue lo que detonó el operativo que ayer se realizó las dos sedes de la Casa de Las Mercedes -la otra se localiza en Berriozábal-, para el rescate de 80 niñas y adolescentes quienes están bajo resguardo de las autoridades y se analiza dónde serán reubicadas.

El operativo derivó del cumplimiento de una resolución judicial emitida por la juez de control en turno, para tomar las medidas urgentes de protección especial, solicitadas por el DIF Ciudad de México, luego de que se investigara la denuncia de violación.

Brugada aseveró que el Gobierno de la Ciudad actúo de inmediato cuando tuvo conocimiento de la denuncia de la agresión sexual de la adolescente, que estaba en el albergue, pero el hecho ocurrió afuera de las instalaciones.

La mandataria capitalina remarcó que el presunto agresor, ya se encuentra detenido bajo custodia policial y será procesado y juzgado. “Tendrá que responder ante la justicia y garantizaremos que no haya impunidad”, remarcó.

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó que derivado de las diligencias ministeriales, entrevistas y dictámenes periciales, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Aquiles “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.

Detalló en marzo de 2025, un adolescente bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa de Las Mercedes fue trasladada irregularmente por su directora Ángela “N”, al domicilio de su madre Claudia “N”, donde probablemente obligada a realizar labores domésticas.

“En este lugar la víctima señala que Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse”.

Expuso que durante los meses siguientes la víctima señaló haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, quien le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos.

“Pese a esto, la adolescente redactó una carta al DIF, quienes, al conocer de este contenido, presentaron la denuncia correspondiente a la Fiscalía de la Ciudad de México”.

