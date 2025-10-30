Más Información

La mañana de este miércoles, una clínica perteneciente al ISSSTE, ubicada en Tlatelolco, fue evacuada por una amenaza de bomba.

La alerta en el Hospital de Especialidades Dentales "Doctor Honorato Villa Acosta" se dio aproximadamente a las 11 de la mañana.

Personal de la clínica encontró un mensaje en los baños sobre una presunta amenaza de bomba, informaron.

Suspenden actividades en clínica del ISSSTE por falsa amenaza de bomba. Foto: Fabián Evaristo
Trabajadores y pacientes fueron evacuados del hospital ubicado en la primera sección de Tlatelolco.

Personal de la Policía capitalina acudió al lugar y descartó la existencia de algún explosivo.

El servicio médico fue suspendido por el resto del día, y se reanudará hasta mañana viernes, confirmó personal del ISSSTE en el lugar.

