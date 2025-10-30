La mañana de este miércoles, una clínica perteneciente al ISSSTE, ubicada en Tlatelolco, fue evacuada por una amenaza de bomba.

La alerta en el Hospital de Especialidades Dentales "Doctor Honorato Villa Acosta" se dio aproximadamente a las 11 de la mañana.

Personal de la clínica encontró un mensaje en los baños sobre una presunta amenaza de bomba, informaron.

Lee también Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Suspenden actividades en clínica del ISSSTE por falsa amenaza de bomba. Foto: Fabián Evaristo

Trabajadores y pacientes fueron evacuados del hospital ubicado en la primera sección de Tlatelolco.

Personal de la Policía capitalina acudió al lugar y descartó la existencia de algún explosivo.

El servicio médico fue suspendido por el resto del día, y se reanudará hasta mañana viernes, confirmó personal del ISSSTE en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL