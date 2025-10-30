Vecinos de la Casa de Las Mercedes, albergue donde aproximadamente 35 menores fueron rescatados por la Fiscalía General de Justicia capitalina, la tarde del miércoles 29 de octubre, aseguraron que, con el paso de los años, el lugar operaba cada vez con mayor control.

"Al principio sí tenía muchas fiestas mucho relajo, las niñas entraban y salían, pero de unos años para acá, prácticamente desde que empezaron a techar, a tener como que todo más cerrado", dijo Patricia quien vive en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, desde hace 32 años.

Narró que, desde hace aproximadamente 5 años, el acceso al lugar se fue controlando, al grado de que sólo veían a las menores entrar y salir a la escuela en grupos y acompañadas de adultos.

Vecinos de la Casa de Las Mercedes relatan control y restricciones previas al operativo. Foto: Osmar Alvarado

Carlos Macías, otro vecino, se dijo sorprendido por el operativo para llevarse a los menores.

"Me sorprendió un poco, sí, aunque yo ya tenía algunas dudas del funcionamiento. Porque veía a la administradora muy controladora. No dejaban entrar casi a nadie sin su supervisión. Llegaban muchas camionetas a dar los apoyos, pero los entregaban en la puerta. Casi nadie podía entrar ahí y el que no saliera me llamaba mucho la atención", comentó.

Un día después de que se retirará a los menores del albergue, el predio tiene sellos de suspensión de actividades por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, personal del lugar entraba y salía pues las calcomanías no impiden abrir la puerta.

Un hombre salió del albergue, que no proporcionó su nombre ni relación con la casa, y que salió a fumar, aseveró: "No se vale, que tras 32 años por una tontería quieran echar todo a perder".

