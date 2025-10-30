La jefa de Gobierno, Clara Brugada supervisó la construcción de la Utopía en Tláhuac que tiene una inversión de 180 millones de pesos y que estará concluida en el primer trimestre de 2026.

El inmueble contará con auditorio para 400 personas, lavandería, comedor comunitario, alberca y áreas para el cuidado de la salud, entre otras amenidades.

Al constatar los avances de obras que consisten en los primeros cimientos de la Utopía, recordó que el objetivo es construir 100 Utopías a lo largo y ancho de la ciudad.

“100 Utopías que revolucionen el espacio público, que combatan desigualdades, porque las Utopías llevarán deporte, deporte que a lo mejor no nos hemos imaginado, deporte que beneficie a todos”, dijo.

Clara Brugada supervisa construcción de la Utopía Tláhuac; concluirá en 2026. Foto: Esepcial

“Aquí vamos a tener lavanderías públicas gratuitas, para que mientras se lava la ropa, como decimos, las mujeres llegan, dejan a sus niños en el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, dejan su ropa para lavar, también va a haber comedor público subsidiado”, sostuvo.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, detalló que la Utopía contará con un espacio que atienda a la población con medicina preventiva. “Vamos a instalar, por ejemplo, un mastógrafo, que a través de la Secretaría de Salud, todos estos servicios estará atendiendo: habrá mastografía, ginecología, laboratorio clínico para pruebas de sangre, orina y otras diversas”.

Clara Brugada supervisa construcción de la Utopía Tláhuac; concluirá en 2026.

“Habrá un espacio de rehabilitación para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o adultos mayores, destacando, por ejemplo: una alberca de rehabilitación que se instala en esta Utopía”, remarcó.

También señaló que hay contratos para la construcción de la Utopía Tláhuac que finalizarán este diciembre y otros más que iniciarán el año próximo, por lo que el proyecto estará concluido el primer trimestre de 2026.

El titular de obras destacó que a la par, se está construyendo el camino seguro sobre Avenida Tláhuac, que tiene más de 14 kilómetros; además de canchas deportivas en la zona colindante con el Cetram Tláhuac.

