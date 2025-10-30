Seis colectivos ciclistas realizarán este 30 de octubre diversas rodadas temáticas con motivo del Día de Muertos, en distintos puntos de la Ciudad de México; las rutas recorrerán casas del terror, bosques y espacios emblemáticos.

El grupo Ciclistas sin Licencia saldrá desde Ecatepec de Morelos, Estado de México, a las 06:50 horas, rumbo a la Casa del Terror “Pennywise”, ubicada en Quito No. 864, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Por la tarde, el colectivo AzcapoBike partirá a las 19:30 horas desde el Parque del Bolsillo, en la colonia Nueva Santa María, para dirigirse primero a la celebración del Día de Muertos en Tláhuac y posteriormente a las luces del Paseo de la Reforma, en Cuauhtémoc.

A las 20:00 horas, Banana Bike iniciará su recorrido desde Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, con destino igualmente a la Casa del Terror “Pennywise” en Lindavista.

Los Rodadores de Papantla saldrán del Monumento a la Revolución a las 20:00 horas, rumbo al Bosque de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Desde la alcaldía Benito Juárez, el colectivo Mix Road realizará su rodada “De Día de Muertos”, partiendo a las 20:30 horas del biciestacionamiento del Metro Mixcoac; e recorrido incluye paradas en el Callejón del Aguacate, la Casa Azul, el Museo-Casa de León Trotsky, La Conchita y el Café Jarocho, todos en Coyoacán.

Libres y Locos Cycling Club rodará hacia el emblemático pueblo de San Andrés Mixquic, en Tláhuac; la salida será a las 21:00 horas desde el Árbol de la Noche Victoriosa, en Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además de las rodadas, la capital contará con diversas actividades para todo público; e n Tláhuac, el 13° Festival Interdisciplinario de Día de Muertos, Zapotitla 2025, se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza Juárez del pueblo de Santiago Zapotitla.

En Benito Juárez, la Caminata de Disfraces “Calaveras, Huesos y Catrinas 2025” arrancará a las 16:00 horas en Caleta y Mitla, recorriendo calles de la colonia Narvarte.

El Zócalo capitalino será sede del evento “Muero por Bailar, Gran Baile de Catrinas Aeróbico”, organizado por Pilares CDMX y Ponte Pila, a las 17:00 horas.

El Paseo Calaverita “Paseo de Todos” se realizará a las 20:30 horas con punto de partida y llegada en el Monumento a la Revolución, y una ruta que recorrerá avenidas como Antonio Caso, México-Tenochtitlán, Cuitláhuac e Insurgentes.

