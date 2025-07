Luego de las denuncias que interpusieron vecinos de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, ante el Ministerio Público (MP) por el presunto despojo del Deportivo Triángulo, donde se construirá una Utopía, así como por agresiones, la demarcación negó que ese predio fuera ejidal y aseguró que pertenece al Gobierno de la Ciudad de México desde 1994.

“Lo que argumentan de despojo tampoco es así, más bien fue un tema político, ya que los implicados que se sustentan o dicen que son dueños no tienen documentación”, dijo Kanek Zacarías, director General de Desarrollo Social y Bienestar de la alcaldía Tláhuac.

Relató que aunque antes era un predio ejidal, en 1994 pasó a ser propiedad del Gobierno capitalino a través de la Comisión para Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

EL UNIVERSAL publicó este miércoles que vecinos denunciaron ante el Ministerio Público al Gobierno capitalino y a la alcaldía Tláhuac por el presunto despojo del Deportivo Triángulo el jueves pasado para la construcción de una Utopía, pues supuestamente el predio pertenece a los ejidatarios; además de agresiones que registraron al momento en que ingresaron trabajadores del gobierno.

Kanek Zacarías manifestó que muchos de los vecinos que acusan de despojo no son ejidatarios y se hacen pasar como tales, “apoyados y patrocinados por el Partido Acción Nacional (PAN)”.

Respecto a las acusaciones de los vecinos de agresiones para ingresar al deportivo, el funcionario de Tláhuac expresó que no hubo agresiones, simplemente se llevó a cabo “una acción de Gobierno al ya no permitir que tuvieran secuestrado el lugar”.

“Nosotros no ingresamos, quien ingresó fue el Gobierno de la Ciudad que realiza la obra y ellos son los que realizan la acción, que fue permitiendo que entraran los trabajadores de la empresa, constructores, quitando las vallas, cortando, pero todo sin agresión, no hubo agresión, sólo quitar a las personas que se autonombran como dueños y no lo son”, aseguró.

Kanek Zacarías dijo que los vecinos están en todo el derecho de ingresar la denuncia, pero en los tribunales “tendrán que mostrar su documentación y el Gobierno de la Ciudad también lo hará”.

Añadió que para la construcción de esta Utopía —que contempla espacios para entrenar disciplinas olímpicas— se llevaron a cabo varias asambleas informativas, en las que la mayoría de los vecinos estuvo de acuerdo en el proyecto, que “es un espacio para la comunidad”.

Incluso, dos de las tres ligas estuvieron de acuerdo, indicó.

Sin embargo, no respondió si hubo una consulta formal.

Agregó que, a cambio de la Utopía, se construirán tres canchas de futbol en un terreno ubicado a un lado de la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro.