Un hombre que escaló un muro de la estación Periférico Oriente, de la Línea 12 del Metro, y que al parecer amenazaba con arrojarse, fue rescatado por equipos de emergencia.

El sujeto permaneció en lo alto de la estructura de la estación de la parte elevada de la llamada Línea Dorada.

El servicio del Metro se vio interrumpido debido al corte de energía para realizar las maniobras de rescate.

Tras varios minutos, el sujeto fue puesto a salvo, confirmó el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, en zona de vías”, informó.

Intentó de suicidio en metro periférico oriente diréccion tlahuac pic.twitter.com/L4wBGLArkK — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 30, 2025

dmrr/cr