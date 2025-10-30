Más Información
Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto autor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown
Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros
Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"
Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS
Un hombre que escaló un muro de la estación Periférico Oriente, de la Línea 12 del Metro, y que al parecer amenazaba con arrojarse, fue rescatado por equipos de emergencia.
El sujeto permaneció en lo alto de la estructura de la estación de la parte elevada de la llamada Línea Dorada.
Lee también: Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas
El servicio del Metro se vio interrumpido debido al corte de energía para realizar las maniobras de rescate.
Tras varios minutos, el sujeto fue puesto a salvo, confirmó el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, en zona de vías”, informó.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]