Este jueves usuarios del Metro reportan retrasos y gran afluencia en la línea 2 del Metro. Lo anterior porque una mujer se arrojó a vías.

El Sistema de Transporte Colectivo dijo a las 14:00 horas que el servicio se reanudó tras el rescate de una persona que se arrojó a las vías del Metro.

“AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, indicó el sistema minutos después de las 13:00 horas.

La mujer de 35 años se arrojó en la estación Panteones a las 13:15 horas.

El Metro informó a este diario, que en lo que va del año ya van 48 personas que se han arrojado a las vías en las 12 líneas.

Usuarios reportan tardanza

La línea 2 aún mantiene alta afluencia de pasajeros, incluso reportan una espera de entre 15 y 20 minutos para abordar un convoy.

“Otra vez pésimo servicio en la línea 2 del @MetroCDMX desde la mañana con retrasos que llevan a acumular multitudes esperando para poder tomar un tren, sin lluvia, sin nada extraordinario más que el pésimo servicio que ofrecen @AdrianRubalcava”, sostuvo un usuario en redes sociales.

“Buena tarde. Al momento se tiene afluencia alta en Línea 2, se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, indicó el STC a las 15:30 horas.

