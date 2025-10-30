El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, acompañó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al arranque del programa “Juego Limpio, Paso Limpio”, que se lleva a cabo con el objetivo de rehabilitar integralmente las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (antes Azteca) rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en poco más de ocho meses.

Señaló que para albergar una justa deportiva es clave la coordinación entre la alcaldía Coyoacán y el Gobierno de la Ciudad de México.

"A unos meses de la inauguración de la Copa del Mundo, refrendamos el espíritu de unidad, colaboración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto es clave para darle a la gente los mejores resultados; seguiremos colaborando para hacer que las cosas sucedan y que seamos ejemplo en todo México”, dijo el edil durante el arranque del programa.

Destacó que el fútbol “es mucho más que un deporte: es expresión, pasión e identidad”. Reconoció el atributo de esta popular actividad para unir a las comunidades e inspirar a las personas.

En un comunicado, la demarcación recordó que como parte de este programa se llevarán a cabo cuatro obras principales que transformarán la movilidad, la conectividad y la imagen urbana de la zona: una es la intervención del puente vehicular que atraviesa Calzada de Tlalpan, donde se rehabilitarán más de 5 mil 600 metros cuadrados de arroyo vehicular y 950 metros cuadrados de banquetas.

Señaló que el Cetram Huipulco también será completamente renovado, con una intervención de 16 mil metros cuadrados, para consolidar un nodo moderno de conexión del transporte público.

Agregó que el puente peatonal que conecta directamente con el Estadio Ciudad de México, contará con 4 mil 300 metros cuadrados de superficie intervenida, donde se instalarán nuevas columnas, barandales, elevadores, escaleras e iluminación, "garantizando un paso accesible, seguro y de disfrute para toda la población".

Clara Brugada indicó que los preparativos rumbo a la justa mundialista implican no sólo embellecer el entorno, sino garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la zona.

Señaló que prepararse para el Mundial significa transformar los espacios, pero sobre todo garantizar una vida digna a quienes viven y trabajan alrededor del Estadio Ciudad de México.

“Estamos haciendo obras que sirvan a la ciudad y a la población, no sólo para el Mundial, para todo lo que viene. Estamos transformando, dignificando y garantizando derechos, movilidad accesible, peatonal, para acceder al estadio y al Mundial, que el corazón de la Ciudad pueda servir a la población”, comentó.

LL