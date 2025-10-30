La mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las líneas B,3,7 y 8, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea B, se registraron detenciones prolongadas y lentitud en la marcha de los trenes; en redes sociales, usuarios expresaron su inconformidad: “Súper atascado Múzquiz, Línea B, ¿cuáles seis minutos?”, escribió usuario; otro añadió: “¿Quieren hacer el maldito favor de agilizar el avance de la maldita Línea B? Más de 40 minutos de Múzquiz a San Lázaro, no inventen”.; también se reportaron trenes totalmente detenidos: “Línea B dirección Cd. Azteca, totalmente detenido y ni siquiera dicen nada para tomar otras alternativas”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”

En la Línea 8, los usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos en la terminal Constitución de 1917, lo que provocó saturación en los andenes: “La Línea 8 no funciona, no salen los trenes de Constitución; el jefe de estación los tiene detenidos en la terminal provocando la saturación”, denunció un pasajero; otros señalaron los retrasos: “¿Qué pasa con la Línea 8? ¡15 minutos esperando un tren!” y “La Línea 8 tiene como 10 minutos sin salir un solo tren, la frecuencia está lejos de lo que mencionan.”

En respuesta, el STC informó: “Buen día. En este momento, la Línea 8 presenta alta afluencia de personas. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.”

En la Línea 3, los usuarios señalaron recorridos más largos de lo habitual y trenes detenidos sin información: “Qué horrible servicio en la Línea 3, para seis estaciones dirección Indios Verdes, ¡50 minutos! ¿Qué les pasa?”, expresó una pasajera; otro usuario comentó: “Un trayecto de 25 minutos que hago de Eugenia a Tlatelolco me tomó 50 minutos”.; también denunciaron la falta de comunicación: “Dicen que consultemos el avance, pero no publican nada y la Línea 3 está detenida hacia Indios Verdes sin información. ¡Ya hagan algo con el pésimo servicio!”

En la Línea 7, pasajeros reportaron saturación en la estación Mixcoac con dirección a El Rosario: “La ineficacia también en la Línea 7, estación Mixcoac dirección El Rosario; vagones llenos, andén empezando a saturarse”, publicó una usuaria; otro comentario coincidió: “¿Qué pasa en Línea 7? 10 minutos esperando el tren y se está parando, ayuda.”

