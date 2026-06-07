Finalmente, la espera terminó. Luego de que se realizaran las elecciones correspondientes, Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid.

El histórico dirigente superó a Enrique Riquelme en las votaciones y permanecerá, al menos, por los próximos cuatro años al frente del equipo madridista.

El empresario había prometido que, si se quedaba como máximo dirigente en La Casa Blanca, traería de regreso a José Mourinho.

Durante su discurso, tras darse a conocer su victoria, no dudó en confirmar a The Special One como su nuevo director técnico.

"[Estoy] orgulloso de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho", declaró.

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Además, en una llamada con Josep Pedrerol en El Chiringuito, aseguró que espera que Mou llegue al Real Madrid "lo antes que pueda" y que "está muy ilusionado" de volver a la escuadra madridista.

De igual forma, Florentino Pérez agradeció el apoyo que recibió por parte de los socios, quienes "se han expresado libremente para decidir el destino del mejor club de la historia".

"Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por su apoyo, cariño y las fuerzas que me han transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones; sin ustedes, nadie de esto hubiera sido posible", destacó.

El presidente madridista también dejó en claro que su principal intención es seguir llenando la vitrina del club de títulos.

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"Aquí sigo, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Lucharemos hasta el final hasta conseguir la decimosexta Copa de Europa", aseguró.

El empresario español compartió otro de los objetivos que tiene para su nueva etapa como principal dirigente del equipo más ganador en la historia de la Champions League.

"Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder de todos los rankings de mayor prestigio internacional, el club más valioso y con más ingresos del mundo y también el club con mayor reputación internacional", mencionó.

Cabe resaltar que José Mourinho también se pronuncióa después de que se confirmara la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid.

"Sí, por supuesto", compartió The Special One en un corto, pero poderoso video.