El Papa León XIV confesó este sábado, durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades hasta el próximo día 12, que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

Al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre futbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.

Cuando Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue le felicitó mediante un comunicado oficial, deseándole "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana" y le manifestó la "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo".

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El sucesor de Francisco, que era un amante reconocido del futbol y, en particular, fanático del San Lorenzo argentino, es otro gran aficionado a los deportes, en particular el tenis y el beisbol.

Además, por el tiempo que vivió en Perú, por el que, además de estadounidense, tiene la nacionalidad peruana, tomó cierto gusto por el futbol.

Durante la agenda oficial del viaje que comenzó este sábado en Madrid y le llevará también a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el pontífice incluirá entre sus actividades un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, el domingo 7, y un día después un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega como local el Real Madrid.

Consultado el pontífice a bordo del avión papal sobre si ha aprendido algo de catalán, aseguró que "sólo sabe decir bon día".

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