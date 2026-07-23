Monterrey.- El incendio registrado la tarde de este miércoles en un área de almacenamiento de hidrocarburos en el municipio de Pesquería, dejó un saldo de un hombre fallecido, tres personas con quemaduras de consideración y un trabajador intoxicado, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con la actualización emitida por la corporación estatal, el siniestro comenzó alrededor de las 15:25 horas en un predio ubicado sobre la carretera Dulces Nombres, en el cruce con Serafín Peña, en la comunidad de Dulces Nombres.

Inicialmente se reportó la desaparición de una persona; sin embargo, horas más tarde se confirmó el hallazgo sin vida de un hombre, cuya identidad permanecía sin ser establecida al cierre del informe oficial.

Además, tres personas fueron trasladadas para recibir atención médica tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado. Los lesionados fueron identificados como Miguel Ángel Pérez Nieto y Luis Gerardo Casanova Guillén, así como un tercer hombre del que aún no se han proporcionado datos de identificación.

Los tres fueron llevados a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Asimismo, Juan Manuel Ruiz González, de 28 años, velador de una empresa contigua, presentó síntomas de intoxicación luego de acercarse al sitio del incendio.

Paramédicos lo atendieron en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Protección Civil de Nuevo León informó que el fuego alcanzó seis tractocamiones, diez contenedores semifijos y cuatro autotanques, que almacenaban aproximadamente 420 mil litros de hidrocarburos, lo que provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona metropolitana y varias explosiones durante la emergencia.

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En las labores para controlar el incendio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de los municipios de Pesquería, Monterrey, Marín y Cadereyta, además de personal de la Secretaría de Salud, Agua y Drenaje, Comisión Federal de Electricidad, Fuerza Civil y la Policía municipal, quienes mantuvieron acordonada el área mientras continuaban las maniobras para eliminar riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio, por lo que el caso permanece bajo investigación.