El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este jueves que Irán no tiene problemas de mediación con Estados Unidos y que el problema en las negociaciones es el "enfoque irrazonable y hegemónico" de Washington, que no quiere respetar los intereses iraníes.

Araqchí se pronunció así preguntado sobre la visita hace unos días a Washington del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, quien hoy fue recibido en Teherán por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara poco antes que Irán "se está quedando" sin países a través de los que mandar sus súplicas para llegar a un acuerdo.

"El primer ministro iraquí ha visitado Washington y es natural que nos transmita sus opiniones y percepciones sobre este viaje; esto es completamente normal", apuntó el alto diplomático, quien añadió que hay "múltiples personas" que pueden desempeñar el papel de mediador con Washington y que no tienen problema con que se intercambien mensajes.

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El problema real, subrayó, es el "enfoque irracional, excesivo y autoritario" de Estados Unidos, con quien no habrá acuerdo hasta que no asegure el respeto a la nación iraní.

Este mismo jueves, Rubio afirmó desde Manila que Irán "suplica todos los días" a Washington por "alcanzar un acuerdo".

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"El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) ​​lo rompen o quieren cambiarlo", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando, además, que la República Islámica "seguirá pagando el precio" de prolongar la guerra, y que el coste "sube cada noche más y más".

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En este contexto, Rubio insistió en que Teherán envía constantemente a Washington "mensajes a través de terceros países", sin detallar cuáles, y aseguró que Irán "se está quedando" sin Estados "por los que mandar" las supuestas súplicas.

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Al Zaidi, quien se reunió la pasada semana con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, fue recibido hoy por Pezeshkian en el Palacio de Sa'dabad, residencia oficial del presidente, y también se reunió con Araqchí y otros altos funcionarios.

La visita del iraquí a Teherán también está marcada por la escalada bélica en Medio Oriente y los ataques de represalia iraníes contra diferentes países del golfo Pérsico y Jordania, unas acciones que Bagdad ha condenado en apoyo de sus vecinos árabes.

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Además, se produce tras días de ataques contra grupos opositores kurdoiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que han causado alrededor de una decena de muertos y heridos.

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