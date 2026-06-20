La delegación iraní encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, ya se encuentra en Suiza para iniciar este domingo en el complejo de Bürgenstock (centro del país) las negociaciones de paz con Estados Unidos, sobre la base del memorando de entendimiento firmado el miércoles 17 de junio.

El avión en el que viaja la delegación iraní aterrizó en Zúrich, desde donde se dirigirá a Bürgenstock, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en su cuenta oficial de X.

Por la parte estadounidense, el vicepresidente, JD Vance, partió también este sábado hacia Suiza con el fin de participar en esta primera ronda de negociaciones.

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Irán canceló el inicio de las conversaciones el viernes por los ataques israelíes contra el sur del Líbano, que consideró una violación del primer punto del memorando de entendimiento.

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