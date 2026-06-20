Las causas del incendio en un gran hotel en el este de República Dominicana, que dejó un fallecido hasta el momento, permanecen bajo investigación y serán determinadas por una comisión técnica, aseguró la directiva hotelera.

El incendio, de origen desconocido y que ya fue extinguido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de las áreas comunes del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en el turístico municipio costero de Bayahibe (este) y donde se alojaban mil 690 personas huéspedes.

Una huésped del hotel, una italiana identificada como Francesca Valentino, falleció a causa del humo provocado por el incendio mientras recibía atención médica en un hospital, según informes preliminares. Ante ello, el hotel lamentó "profundamente" el fallecimiento y expresó sus "más sinceras condolencias" a los familiares de la víctima.

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De igual modo, la directiva del hotel señaló que "las causas del deceso serán determinadas por las autoridades una vez concluya la autopsia correspondiente".

La empresa agradeció la respuesta de todas las instituciones coordinadas bajo el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en un operativo en el que participaron 475 miembros de organismos de respuesta, así como 22 camiones de combate de incendios, ocho camiones abastecedores de agua y dos helicópteros, diez ambulancias para la atención y traslado de posibles afectados, según datos de las autoridades.

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"Estamos profundamente agradecidos con el Cuerpo de Bomberos, el COE y todas las autoridades que actuaron con la celeridad que esta situación requería. También agradecemos al Ministerio de Turismo, al Clúster Turístico de La Romana–Bayahíbe, al embajador de Italia Sergio Maffettone y a los hoteles aliados que abrieron sus puertas a nuestros huéspedes con solidaridad", declaró en el comunicado Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de Ventas y Mercadeo de Viva Resorts by Wyndham.

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A causa de las llamas, al menos diez personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio, de acuerdo con el informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

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Los huéspedes fueron reubicados a propiedades alternativas, entre ellas Viva Wyndham Dominicus Palace, vecino del afectado, que opera con normalidad; así como hoteles de Bayahíbe y de Miches (noreste).

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gs/mcc