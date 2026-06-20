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Paquistán anunció este sábado que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantendrán el domingo en Suiza conversaciones técnicas para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.
"Como seguimiento de la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, se celebrarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, el 21 de junio", señaló la cancillería.
La diplomacia paquistaní agregó que mediadores de Paquistán y Qatar participarán en las discusiones con representantes estadounidenses e iraníes.
En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.
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"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News, dos días después de posponer inesperadamente un viaje previsto para discutir los próximos pasos del acuerdo entre EU e Irán.
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El vicepresidente señaló que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en Suiza ocupándose de "algunos de los aspectos técnicos" de las conversaciones con Irán.
Mientras, la cancillería de Irán anunció hoy el viaje de una delegación negociadora a Suiza, entre ellos el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, para tratar la implementación del acuerdo firmado entre la República Islámica y EU destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.
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mcc
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