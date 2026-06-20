El mando militar central de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

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"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

EU se mantiene "vigilante"; 55 buques mercantes pasaron por Ormuz, afirma

El ejército estadounidense respondió que se mantenía "presente y vigilante" en el estrecho de Ormuz.

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"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

Aseveró que 55 buques mercantes y 17 millones de barriles de petróleo pasaron hoy por el Ormuz, sin hacer alusión al cierre declarado por Irán debido a la violación del alto el fuego en el Líbano.

"El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales", dijo el Centcom.

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Según el comando central, el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que advierte sobre "la presencia de minas" y la "presencia naval mientras continúan las operaciones de limpieza".

Delegación iraní viaja a Suiza para conversaciones con EU

En tanto, la cancillería de Irán anunció el viaje de una delegación negociadora a Suiza para tratar la implementación del acuerdo firmado entre la República Islámica y Estados Unidos destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Según un medio estatal, los negociadores iraníes, entre ellos el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, partieron este sábado rumbo al país alpino.

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En una nota divulgada por la agencia oficial IRNA, el vocero de la cancillería, Esmail Baqai, apuntó que el equipo "pedirá la implementación de los compromisos de la otra parte".

Baqai añadió que "la otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible; de lo contrario, todo el entendimiento se verá en peligro".

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