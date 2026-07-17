La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un asunto político la Cumbre Ministerial Contra el Terrorismo Político de Extrema Izquierda, convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum, Sheinbaum Pardo confirmó que México fue invitado, pero se consideró no asistir.

“Dado que era un tema, desde nuestra perspectiva más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir (...). En este caso, y por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir”, dijo.

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“Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en tema de seguridad, a menos que hay un delito que perseguir como en este caso que se presentó en Baja California (Ernesto Ruffo).

“Entonces, por eso consideramos que no era prudente asistir y se informó al Departamento de Estado que no íbamos a asistir, y asistimos a otros asuntos en donde los temas políticos no son los que están definiendo, porque nosotros tenemos principios constitucionales, más allá de la definición personal”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

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