Nación | 17-07-26 | 10:43 |

La presidenta calificó como un asunto político la Cumbre Ministerial Contra el Terrorismo Político de Extrema Izquierda, convocada por el secretario de Estado estadounidense, .

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en , Sheinbaum Pardo confirmó que México fue invitado, pero se consideró no asistir.

“Dado que era un tema, desde nuestra perspectiva más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir (...). En este caso, y por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir”, dijo.

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“Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en tema de seguridad, a menos que hay un delito que perseguir como en este caso que se presentó en Baja California ().

“Entonces, por eso consideramos que no era prudente asistir y se informó al Departamento de Estado que no íbamos a asistir, y asistimos a otros asuntos en donde los temas políticos no son los que están definiendo, porque nosotros tenemos principios constitucionales, más allá de la definición personal”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

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