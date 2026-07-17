La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe dar una explicación sobre los nuevos audios difundidos en los que presuntamente acuerda una reunión con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses en Panamá, relacionada con la cancelación de su visa.

En conferencia de prensa en Tulum, Quintana Roo, la mandataria federal señaló que no ha sostenido comunicación con la gobernadora sobre este tema y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que solicite licencia al cargo.

“No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar, pues una explicación de este tema”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las grabaciones.

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Nuevos audios ligados a Marina del Pilar

La gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que nunca traicionaría a la patria. Foto: Especial

Las declaraciones de la Presidenta se producen luego de que el periodista Héctor de Mauleón reveló en EL UNIVERSAL dos nuevas grabaciones atribuidas a Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En los audios, la mandataria estatal presuntamente negocia con supuestos intermediarios estadounidenses las condiciones para un encuentro relacionado con la revocación de su visa.

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De acuerdo con la publicación, en una de las conversaciones un presunto intermediario informa que la reunión fue autorizada para finales de agosto en Panamá, decisión que habría sido tomada por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar ese país como un “territorio neutral” para realizar el encuentro.

La difusión de estos audios ocurrió un día después de que la propia gobernadora anticipó que “seguramente seguirían apareciendo más fragmentos” de sus conversaciones.

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