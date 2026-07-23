Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que responsabilizará a Irán si los hutíes de Yemen -aliados de Teherán- continúan sus ataques contra buques saudíes y amenazó a ambos con un "severo castigo militar".

En una publicación en su red Truth Social, Trump recordó que "hace un año, EU atacó con gran contundencia a los hutíes debido a que interferían en el comercio al disparar contra navíos", y reconoció que desde entonces, y durante la guerra con Irán, "habían actuado de manera muy responsable".

Trump agregó que "lamentablemente, han vuelto a las andadas" con los disparos contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

"Que este mensaje sirva para dejar claro que, si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, dado que los hutíes actúan como sus representantes o agentes, e impondrá un severo castigo militar tanto a Irán como a los propios hutíes", indicó.

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La advertencia del presidente estadounidense llega al día siguiente de que su gobierno firmara con Arabia Saudita un acuerdo para que este país desarrolle un programa nuclear, que ahora Trump condiciona a la normalización de relaciones con Israel.

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Irán ataca buques saudíes

El grupo rebelde yemení, aliado de Teherán, afirmó que atacó a los navíos "Encelia" y "Layla", de bandera saudí, porque estos no acataron el bloqueo que mantienen en la región del mar Rojo, una vía de crudo que ha cobrado relevancia tras la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz por la guerra entre EE.UU. e Irán.

Un cerco en esta zona abriría un nuevo frente en el conflicto, cuya actual escalada complica los esfuerzos hacia un acuerdo de paz.

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Esta es la primera acción militar de los hutíes desde que anunciaran el lunes el bloqueo marítimo a los buques de Arabia Saudí en el mar Rojo y representa el enfrentamiento directo más grave desde el inicio en 2022 de un proceso de acercamiento entre saudíes y hutíes mediado por la ONU.

Trump ya avisó el pasado martes que tomaría medidas en caso de que los hutíes hicieran efectivas sus amenazas de bloqueo, mientras que Riad prometió que protegerá sus buques con "todos los recursos necesarios".

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